Zonguldak'ta 695 Bin Lira Dolandırıcılık Olayı

Zonguldak'ta aracını satarken 695 bin lira dolandırılan vatandaş polise başvurdu. Tespit edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Firari şüpheli de Adana'da yakalandı.

Zonguldak'ta aracını satarken 695 bin lira dolandırılan vatandaş polise başvurdu. Tespit edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Firari şüpheli de Adana'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos'ta araç alım satımı işlemleri sırasında bir vatandaş 695 bin TL tutarında dolandırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu Amirliğince yürütülen araştırma sonucu 3 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilerden 2'si olaydan 2 gün sonra günü Adana'da ekiplerce yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari durumda olan diğer şüpheli M.E. (28) Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kıskıvrak yakalandı. Zanlı, SEGBİS üzerinden alınan ifadesi sonrasında Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ZONGULDAK