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Zonguldak'ta 5. kattan düşen kedi ameliyatla sağlığına kavuşturuldu

Zonguldak'ta 5. kattan düşen kedi ameliyatla sağlığına kavuşturuldu

Güncel Haberler

Zonguldak'ta 5. kattan düşerek yaralanan kedi, tedavi edildi.

Zonguldak'ta 5. kattan düşerek yaralanan kedi, tedavi edildi.

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi 467 Evler mevkisinde bulanan apartmanın 5. katından düşen 1 yaşındaki "Zeytin" isimli kedi, sahibi tarafından veterinere götürüldü.

Veteriner hekim Gökmen Koç, muayene ettiği kedinin ön patisinde kırık olduğunu tespit etti.

Ameliyat edilen kedi, sağlığına kavuşturuldu.

Koç, kedinin kliniğe getirildiğinde genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir iç kanaması yoktu. Yaptığımız kan tahlillerinde de ameliyata elverişli olduğunu gördük. Ameliyat kararı verdik. Ameliyatta da kırık olan hatları plak uygulamasıyla birbirine sabitledik." bilgisini paylaştı.

Kedinin taburcu edildiğini aktaran Koç, "1 haftalık kontrollerinin ardından da hayatına kaldığı yerden devam edecek." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Zeytin kedi Güncel Haberler

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