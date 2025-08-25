Zonguldak'ta 5 Kaçak Kömür Ocağı Patlayıcı ile İmha Edildi

ZONGULDAK'ta, polis ve jandarma tarafından tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kentte polis ve jandarma ekipleri, kaçak kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Son bir haftada 14 denetim yapan ekipler, 5 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti. Denetimlerde 2 vinç, 5 vagon, 52 metre ray bulundu. Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.