Zonguldak'ta 5 Kaçak Kömür Ocağı Patlayıcı ile İmha Edildi
Zonguldak'ta yapılan denetimlerde tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı, polis ve jandarma ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kaçak ocakların yanı sıra çeşitli maden ekipmanları da bulundu.
Kentte polis ve jandarma ekipleri, kaçak kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Son bir haftada 14 denetim yapan ekipler, 5 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti. Denetimlerde 2 vinç, 5 vagon, 52 metre ray bulundu. Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
