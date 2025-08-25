Zonguldak'ta 5 Kaçak Kömür Ocağı Patlayıcı ile İmha Edildi

Güncelleme:
Zonguldak'ta yapılan denetimlerde tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı, polis ve jandarma ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kaçak ocakların yanı sıra çeşitli maden ekipmanları da bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
