Zonguldak'ta 5 Kaçak Kömür Ocağı İmha Edildi

ZONGULDAK'ta polis ve jandarmanın son 1 haftada yaptığı denetimlerde tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı imha edildi.

Kentte polis ve jandarma ekipleri, son 1 haftada kaçak kömür ocaklarına yönelik 22 denetim yaptı. Denetimlerde faal üretimi yapılan 5 kaçak ocak belirlendi. Ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Öte yandan denetimlerde 80 metre uzunluğunda ray ele geçirildi.