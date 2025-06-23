Zonguldak'ta 5 Kaçak Kömür Ocağı İmha Edildi

Zonguldak'ta 5 Kaçak Kömür Ocağı İmha Edildi
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Zonguldak'ta polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği denetimlerde tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı imha edildi. Denetimlerde 80 metre uzunluğunda ray da ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta polis ve jandarmanın son 1 haftada yaptığı denetimlerde tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı imha edildi.

Kentte polis ve jandarma ekipleri, son 1 haftada kaçak kömür ocaklarına yönelik 22 denetim yaptı. Denetimlerde faal üretimi yapılan 5 kaçak ocak belirlendi. Ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Öte yandan denetimlerde 80 metre uzunluğunda ray ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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