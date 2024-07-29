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Zonguldak'ta 5 Gündür Kayıp Olan 74 Yaşındaki Kişi Aranıyor

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 5 gün önce kaybolan 74 yaşındaki kişi ekipler tarafından aranıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpekleri ve dron desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 5 gün önce kaybolan 74 yaşındaki kişi ekipler tarafından aranıyor.

Tabaklar köyü Abalıoğlu Mahallesi'nde 5 gün önce evinden çıkan İsmet Abalı'dan (74) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köylülerin yardımıyla bölgede başlattığı arama çalışmaları, iz takip köpekleri ve dron desteğiyle ormanlık alan ve dere yataklarında gerçekleştiriliyor.

Emekli maden işçisi olan İsmet Abalı'nın oğlu Durmuş Abalı, gazetecilere, babasının eve yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir bölgede kaybolduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Araç yolu üzerinde 2-3 saat dolaştığının görgü tanıkları tarafından kendilerine bildirildiğini aktaran Abalı, "Jandarma ekipleri arama çalışmaları yapıyor. Herhangi bir sonuca ulaşamadık. 'Kendisine zarar verilmiştir, arabaya bindirilmiş, başka yerlere bırakılmıştır' diye farklı konular aklımıza geliyor. Görenler, duyanlar varsa bizlere yardım etmesini rica ediyoruz." diye konuştu.

Abalı, daha önce kaybolma durumunun yaşanmadığını belirterek, "Gidip de gelmeme durumu olmadı. Psikolojik rahatsızlığı vardı." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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