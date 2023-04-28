Zonguldak'ta 39 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta 39 ayrı suçtan aranan ve Samsun'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta 39 ayrı suçtan aranan ve Samsun'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince, kentte dolandırıcılık olayına karıştığı gerekçesiyle dün Samsun'da gözaltına alınan şüpheli M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık iki ay süren teknik takip sonucu yakalanan zanlının, "şantaj", "tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" gibi 39 ayrı suçtan arandığı, 100'den fazla kişiyi 5 milyon liranın üzerinde dolandırdığı belirlenmişti.