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Zonguldak'ta 36 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta 36 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Zonguldak'ta 36 yaşındaki S.S., evinde hareketsiz halde bulundu. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak'taki 3 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan S.S'nin evde hareketsiz yattığını gören çocukları, komşularına haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, S.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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