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Zonguldak'ta 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Zonguldak'ta hakkında 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta hakkında 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, "tutuklu veya hükümlünün kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (47) yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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