Zonguldak'ta 30 Madencinin Ölümüne Neden Olan Faciada Sanıklar 9 Yıl Sonra Hakim Karşısına Çıktı

Sanıklar 30 madencinin hayatını kaybettiği faciadan 9 yıl sonra aynı tarihte hakim karşısına çıktılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 17 Mayıs 2010 günü meydana gelen ve 30 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından 9 yıl sonra aynı tarihte sanıklar hakim karşısına çıktı.

17 Mayıs 2010'da Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 540 kodunda grizu patlaması meydana geldi. Faciada taşeron şirkette çalışan 30 maden işçisi hayatını kaybetti. 11 işçi de yaralandı. Olaydan sonra hazırlanan iddianame Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 2014 yılında görülen duruşmada aralarında TTK yöneticilerinin de bulunduğu 5 sanık 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 23 sanık hakkında da dosya kapsamına göre olayda kusurlu oldukları belirlenemediğinden ayrı ayrı beraat edilmeleri talep edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan TTK Karadon Müesesese Müdür Yardımcısı Yusuf Ünlütürk'e 5 yıl, dönemin TTK Karadon Müessese Müdürü İsmail Güner'e 6 yıl 3 ay, Yapıtek Firması'nın temsilcisi Halim Köse 10 yıl, dönemin TTK İnşaat Emlak Daire Başkanı Mustafa Küçük 5, proje sorumlusu Kadir İpek 10 hakkında hapis cezası verildi. Yargıtay ise cezaları onayladı. Ancak tekrar yapılan itiraz üzerine Yargıtay Cezalar Genel Kurulu Yusuf Ünlütürk, Mustafa Küçük ile İsmail Güner'in hapis cezalarının para cezasına çevrilmesini isteyerek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Öte yandan Yargıtay; önceki duruşmalarda beraat kararı verilen firma çalışanı Ali İhsan Kekik ile Gaz İzleme İstasyonu görevlileri Taşkın Oruç ve Özcan Güneyoğlu ile Tozla Mücadele Başmühendisi Vedat Küçükbükücü'nün kusurlu sayılmasını istedi. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 yıl sonra aynı gün görülen duruşmada 7 tutuksuz sanık İsmail Güner, Yusuf Ünlütürk, Mustafa Küçük, Vedat Küçükbükücü, Ali İhsan Kekik, Taşkın Oruç ve Özcan Güneyoğlu ile madencilerin aileleri katıldı.

"Canımın parası mı olur?" diye tepki gösterdi

Aileler para cezasına tepki göstererek 30 kişinin olayda hayatını kaybettiğini ve sanıkların hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı sanıkların 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep ederek mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Sanıkların avukatları üç sanık hakkındaki hapis cezasının para cezasına çevrilmesine katıldıklarını söyledi. Avukatlar dört sanığın beraatlerinin iptaliyle ilgili bozma kararına katılmadıklarını söyledi.

Patlamada hayatını kaybeden Şeref Akdoğan'ın eşi Nezahat Akdoğan mahkemede cezaların para cezasına çevrilmesine tepki göstererek, "Para cezası ödenecekse ben ödeyeyim, eşimi versinler.Canımın parası mı olur'Parayı ben ödeyeyim, bunlar hapis yatsın. Ben doymadım eşime, kara toprak doyuyor. En ağır hapis cezasını alsınlar" dedi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre istedi. Duruşma 29 Kasım 2023 tarihine ertelendi. Mahkeme sonrası gazetecilere konuşan ölen işçilerden Erdem Alkin'in ablası Dilek Aslan, "Ben Erdem Alkin'in ablasıyım. 30 madenci yerin altında mühendislerde belki suç vardır illaki vardır. Ama mühendisler cezaevinde. Adamlar 13 senedir dışarda geziyorlar. Benim kardeşim daha bir kere sırtına takım elbise giymedi. Evlenmedi. Benim 22 yaşındaki kardeşim yerin altında. Onlar takım elbise ile adliyeye geliyor. Mühendisler tamam onlar da cezasını çekecek. O zaman eğer mühendisler de onların emir kulu olduğu için mühendisler çıkacak onlar girecek. Ama onlar ömür boyu. Ölene kadar içeride çürüyecekler" diye konuştu.