Zonguldak'ta 30 maden çalışanı, facianın 13'üncü yılında anıldı

ZONGULDAK'ta 17 Mayıs 2010'da yaşanan grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 maden çalışanı, facianın 13'üncü yıl dönümünde dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda 2010 yılında yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada; taşeron firmada çalışan 2 mühendis ile 28 işçi hayatını kaybetti. Ölen maden çalışanları için facianın 13'üncü yıl dönümünde, saat 07.45'te ocak önünde anma töreni düzenlendi. Törene TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende maden işçilerine gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.

4 yıllık maden işçisi Abdurrahman Ekşi de "2019'dan beri birçok kaza gördüm. Ölümlü kaza da gördüm, bir tane abimi kaybettim. Burada 2010'da hayatını kaybeden abilerimiz için anma gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun. Böyle ölümlü kazalar görmek istemiyoruz. Devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. En son Amasra'daki ölümlü kazada yüreklerimiz buruk kaldı. Türkiye'nin her yerinde göreve gideriz. Yaparız, madenciyiz. Elimizden geleni ardımıza koymayız" diye konuştu.