Zonguldak'ta 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Zonguldak'ta 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu.

Karaelmas Mahallesi Şehit Bülent Şanal Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
