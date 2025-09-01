Zonguldak'ta 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Zonguldak'ta 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu.
Zonguldak'ta 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu.
Karaelmas Mahallesi Şehit Bülent Şanal Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel