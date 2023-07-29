Zonguldak'ta 26 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta hakkında 26 yıl 2 ay hapis cezası ve arama kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre "Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan dolayı hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kararı bulunan T.K. (35) isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibi tarafından yakalandı. Fiziki takip ve araştırma sonucu Yeşil Mahalle'de yakalanarak Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK