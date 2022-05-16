Zonguldak'ta 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası başladı - Haberler

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesince (BEÜ) düzenlenen "Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri ile Farabi 8. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı" kortej yürüyüşle başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünden başlayan yürüyüşe ve açılış törenine, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, fakülte dekanları, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi bando ekibinin de yer aldığı etkinlikte, uluslararası öğrenciler şenlik alanındaki stantlarda geleneksel kıyafetleriyle hazır bulundu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından üniversitenin çeşitli kulüpleri tarafından açılan stantları ziyaret eden Rektör Özölçer, ebru çalışması yaptı, Gençlik Merkezi'ne ait stantta ok fırlattı.

Farklı ülkelerin yöresel ürünlerini yakından inceleyen Özölçer ve heyet, Atatürk Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin Artvin yöresine ait halk oyununu izledi.

Rektör Özölçer, gazetecilere, üniversitenin ve bilimin gelişimi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Proje pazarının gelecek yıl daha da büyüyeceğini belirten Özölçer, "Bahar şenliğimizi de seneye büyütmeyi planlıyoruz. Pandemiden dolayı öğrencilerimiz de çok sıkılmıştı, içlerine kapanmışlardı, adapte olmakta zorluk çekiyorlardı. Onlar için en iyi şekilde festival düzenlemek istedik." dedi.