Zonguldak'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Zonguldak'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı

Zonguldak'ta yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik 11-12 Mayıs tarihlerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, kimlik bilgilerini ibraz edemeyen 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile irtibatlı olarak işlemlerine devam edilen düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezlerine gönderilecek.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin ve "göçmen kaçakçılığı" suçunu işleyenlerin kolluk birimlerince yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Afganistan, Zonguldak, Göçmen, GÖÇ, Güncel, Haberler

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