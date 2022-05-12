Zonguldak'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Afganistan vatandaşı 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin geri gönderme merkezlerine sevkleri ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yaptığı denetimlerde kimlik bilgilerini ibraz edemeyen 25 Afganistan vatandaşı düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile irtibatlı olarak işlemlerine devam edildiği; işlemlerinin ardından geri gönderme merkezlerine sevkleri yapılacağı öğrenildi.

Yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ile mücadele doğrultusunda düzensiz göçmenlerin ve göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen şahısların kolluk birimlerimizce yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilecekti" ifadelerine yer verildi.

(Onur Altındağ-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel