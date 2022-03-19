Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapandı. İstanbul ve Ankara yönlerine gidecek TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı, il genelinde 240 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçların kaymasıyla kazalar yaşandı. Bazı araçlar hasar gördü. Karlı kaplı yollarda da sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.