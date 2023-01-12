Zonguldak'ta 24 sanıklı "fuhuş çetesi" davasında 14 tutukludan 2'si tahliye edildi Güncel Haberler Zonguldak'ta, 2 çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği gerekçesiyle haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 24 sanıktan 2'si tahliye edildi. Zonguldak'ta, 2 çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği gerekçesiyle haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 24 sanıktan 2'si tahliye edildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, dosyada gizlilik kararı nedeniyle kapalı yapılan duruşmanın 4. gününde mahkeme heyeti 2 tutuklu sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Diğer 12 sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2022 yılının nisan ayında kentin muhtelif yerlerinde yaşları küçük 2 çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği bilgisi üzerine "fuhuş çetesi"ne yönelik çalışma başlatılmış, gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Zonguldak Güncel Haberler

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