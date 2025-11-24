Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli törenlerle kutlandı. Valilik önünde yapılan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğretmenler, öğrenciler ve resmi temsilciler bir araya geldi.
Valilik önünde gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programa, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel