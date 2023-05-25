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Zonguldak'ta 2022'de 24 Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Zonguldak'ta 1221 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 24 kişi hayatını kaybetti, 1895 kişi yaralandı. TÜİK 2022 yılı karayolu trafik kazası istatistikleri açıklandı.

Zonguldak'ta 2022 yılında 24 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1221 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 24 kişi hayatını kaybetti, 1895 kişi yaralandı. Zonguldak'ta bin taşıt başına 7,3 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

TÜİK 2022 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Zonguldak'ta 2022 yılında meydana gelen trafik kazalarında ölü ve yaralı sayıları açıklandı. Verilere göre Zonguldak'ta 5 bin 934 trafik kazası meydana geldi. Toplam motorlu kara taşıtı sayısı ise 166 bin 743 olarak açıklandı. Bin 221 ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Toplam 24 kazada 13 kişi olay yerinde, 11 kişi de kaza sonrası yaşamını yitirdi. Kazalarda toplam bin 895 kişi yaralandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Güncel Haberler

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