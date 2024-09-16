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Zonguldak'ta 20 Yıl Sonra Avni Cinel'i Anma Töreni Düzenlendi

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Zonguldak'ta, 20 yıl önce işten çıkartılan bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen maden mühendisi Avni Cinel için anma töreni düzenlendi. Törende, Cinel'in öldürülmesinin büyük bir kayıp olduğu vurgulandı.

Zonguldak'ta 20 yıl önce işten çıkartılan bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen maden mühendisi eski Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Asma İşletme Müdürü Avni Cinel'i anma töreni düzenlendi.

TTK Asma Dilaver İşletmesi Asma İşletme Müdürlüğü önündeki tören saygı duruşuyla başladı.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada, Cinel'in öldürülmesinin kendileri için çok büyük kayıp olduğunu ve etkisinin hala devam ettiğini söyledi.

Cinel'in oğlu İlker Cinel de 20 yıl önce işlenen cinayetin kendileri için çok zor bir durum olduğunu dile getirerek, babasının çok iyi insan olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Cinel'in isminin yazılı olduğu anıta karanfil bırakıldı.

Törene, TTK Genel Müdür Yardımcıları Ercan Gebeş ve Fazlı Uncu ile Genel Maden İşçileri Sendikası ve Maden Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı.

Olay

Cinel, 16 Eylül 2004'te, ocak şeflerine talimat vermek üzere gittiği tertip yazıhanesinden çıktığı sırada, işine son verilen maden işçisi Nevzat Aydın'ın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Sanık Aydın, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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