Zonguldak'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli TEM Büro Amirliği ekiplerince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kişinin ilçede saklanabileceği adresler tespit edildi.
Operasyonda, M.A. ve A.A. yakalandı.
İki hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel