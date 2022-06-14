Zonguldak'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli TEM Büro Amirliği ekiplerince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kişinin ilçede saklanabileceği adresler tespit edildi. Operasyonda, M.A. ve A.A. yakalandı. İki hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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