Zonguldak'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli TEM Büro Amirliği ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınan M.A. ve A.A'nın sorgusu tamamlandı. İki firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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