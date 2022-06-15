Zonguldak'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi - Haberler

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Zonguldak'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli TEM Büro Amirliği ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınan M.A. ve A.A'nın sorgusu tamamlandı.

İki firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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