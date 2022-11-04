Zonguldak'ta 164 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu Güncel Haberler ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, taşımalı eğitim verilen okulda öğle yemeği yiyen 164 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, taşımalı eğitim verilen okulda öğle yemeği yiyen 164 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çaycuma'da gece mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler gösteren öğrenciler, hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 164 öğrenci, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 142 öğrenci, taburcu edilirken, 22'sinin tedavisi sürüyor. Taşımalı eğitim verilen okulda eğitim gören öğrencilerin dün öğle saatlerinde tavuk, makarna ve salata yedikleri öğrenildi. Yemeklerden alınan numuneler ise Bolu'daki laboratuvara gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çaycuma Güncel Haberler

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