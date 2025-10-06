Zonguldak'ta 16 Yaşındaki Kız Doğum Yaptı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki G.Ü, hamile olduğu tespit edilerek acil doğuma alındı. Olay sonrası anne ve bebek tedavi altına alındı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde yaşayan G.Ü, karın ağrısı şikayetiyle annesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.
Muayene sonucu kızın hamile olduğu tespit edildi.
Acil olarak doğuma alınan G.Ü, erkek bebek dünyaya getirdi. Durum karşısında fenalaşan anne, baygınlık geçirdi.
Olayın ardından hastane polisi bilgilendirilirken, anne ve bebek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel