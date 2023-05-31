Zonguldak'ta 15 kişinin saldırısına uğrayan genç, cep telefonuyla kaydedildi

ZONGULDAK'ta, Sercan Camcı'nın (29), yaklaşık 15 kişinin tekme tokatlı saldırısına uğradığı anlar cep telefonuna kaydedildi. Camcı, "Kafamda 3 yarık var. Resmen öldüresiye vurdular. Adalet istiyorum" dedi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Devrek ilçesi Eski Mahalle Alparslan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sercan Camcı ve arkadaşları ile kalabalık bir grup arasında, geçen hafta, tartışma yaşandı. Dün akşam ise Sercan Camcı'ya rastlayan yaklaşık 15 kişilik grup, sokak ortasında saldırdı. Aldığı darbelerle düşen Camcı'nın, yerde tekme ve yumruklarla darbedildiği anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edilince, kavga sona erdi. Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen E.H., Y.E.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı, diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

'ADALET İSTİYORUM'

Olayda yaralanan Sercan Camcı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kendisini darbedenlerle aralarında husumet olduğunu anlatan Camcı, "Grup ile arkadaşlarımız arasında kavga olmuş. Yanlarına gidip olayı kapatmak istedik ama daha sonra, seçim günü bizim çocukları dövmeye çalışmışlar. Kavga etmişler. Olayı kapatıp 'gidin' dedik. Dün akşam da kutlamalara davul çalmaya gidiyorduk. Karşılaşınca kovalamaya başladılar, ben de kaçmaya başladım ama yakaladılar. Bana direkt vurdular, yere düştüm. Ondan sonra tekme, yumruk, tokat ve küfrederek saldırdılar. Ben yerdeyken kafamı korumaya çalışıyordum, birinin bana ağır bir şey attığını hissettim. Taş attıklarını bilmiyordum. Kafamda 3 tane yarık var. Sonra sopayla karnıma vurdular. Resmen öldüresiye vurdular. Hiçbir suçum yokken dövdüler. Devletimizden adalet istiyorum" diye konuştu. (DHA)