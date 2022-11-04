Zonguldak'ta 148 öğrenci yemekten zehirlendi (3) Güncel Haberler 127 ÖĞRENCİ TABURCU OLDUZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastanede tedavi gören 148 öğrenciden 127'si taburcu edilirken, yatışı yapılan öğrenci sayısı ise 21'e yükseldi. 127 ÖĞRENCİ TABURCU OLDU Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastanede tedavi gören 148 öğrenciden 127'si taburcu edilirken, yatışı yapılan öğrenci sayısı ise 21'e yükseldi. 21 öğrencinin sabaha kadar gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Zonguldak Güncel Haberler

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