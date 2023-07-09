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Zonguldak'ta 14 yaşındaki kıza cinsel istismar davası: 30 yıla kadar hapis istendi

Zonguldak'ta 14 yaşındaki kıza cinsel istismar davası: 30 yıla kadar hapis istendi

Güncel Haberler

Zonguldak'ta arkadaşının kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, mağdurun rızasının geçerli sayılmayacağını belirtti.

ZONDULDAK'ta arkadaşının kızı S.K.'ye (14) minibüste cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Barış K. (39) hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan alt sınırdan uzaklaştırılarak, 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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