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Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu bıçaklandı

Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu bıçaklandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki 14 yaşındaki kız arasında çıkan kavgada bir kız çocuğu ekmek bıçağıyla yaralandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 14 yaşındaki bir kız, aralarında kavga çıkan kavgada 14 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ormanlı beldesi Sarıkadı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (14) ve H.K. (14) isimli iki kız arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., ekmek bıçağıyla M.D.'yi yaraladı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edilirken şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerindeki müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz Zonguldak Ereğli kavga Güncel Haberler

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