Zonguldak'ta 12 yaşındaki Berkcan denizde boğuldu (2) CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIZonguldak limanında serinlemek için girdiği denizde kaybolan Berkcan Gezer'in yaklaşık 6 buçuk saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Zonguldak limanında serinlemek için girdiği denizde kaybolan Berkcan Gezer'in yaklaşık 6 buçuk saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Berkcan'ı arama çalışmaları esnasında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ise aile ile görüştü. Gezer'in cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel Zonguldak Güncel Haberler

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