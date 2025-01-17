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Zonguldak'ta 100 Binden Fazla Öğrenci Karnelerini Aldı

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Zonguldak'ta yaklaşık 100 bin öğrenci, yarıyıl tatiline girmenin sevincini karnelerini alarak kutladı. Okullarda düzenlenen törenlerle öğrenciler tatil hazırlığına başladı.

Zonguldak'ta 100 binden fazla öğrenci karne heyecanı yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak genelinde yaklaşık 100 binin üzerinde öğrenci, yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı.

İl genelindeki okullarda düzenlenen törenlerle öğrenciler karnelerini alarak iki haftalık sömestir tatiline başladı. Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen törende ise öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte karne heyecanını paylaştı. Öğrenciler, yarıyıl boyunca gösterdikleri gayretin karşılığı olarak aldıkları karnelerle tatilin keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.

Öğrencilere karneleriyle birlikte hediye de veren okul müdürü Ferit Karadayı, velilere de desteklerinden dolayı teşekkür etti. 1-F Sınıfı Öğretmeni Figen Kocaaslan öğrencilerine tatil sürecinde dinlenmelerini, kitap okumalarını ve ikinci döneme enerji dolu bir şekilde başlamalarını tavsiye etti.

Zonguldak'ta 100 Binden Fazla Öğrenci Karnelerini Aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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