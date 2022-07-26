Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı ZONGULDAK merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. ZONGULDAK merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zonguldak, Aksaray, Bursa ve İstanbul'da FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan Zonguldak Güncel Haberler

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