Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
ZONGULDAK merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
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ZONGULDAK merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zonguldak, Aksaray, Bursa ve İstanbul'da FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel