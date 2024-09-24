Zonguldak merkezli araç change çetesi operasyonu: 11 gözaltı
Zonguldak merkezli 24 ilde gerçekleştirilen operasyonda, araçların şasi numaralarını değiştirip satan çeteye yönelik 11 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 26 aracın piyasa değeri 20 milyon TL'yi buluyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, araçları change yapan çeteye yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Zonguldak merkezli 24 ilde operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, şasi numarası değiştirilip satılan 26 araca el konuldu. Bu araçlardan bazılarının 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördüğü anlaşıldı. Piyasa değeri 20 milyon TL'ye yakın olan araçların arasında, çalıntı ve gümrük kaçağı olanlar da bulunuyor. Zonguldak'a getirip, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Operasyon Zonguldak
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