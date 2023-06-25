Zonguldak Limanı'nda Mayın İhbarı
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Zonguldak Limanı'nda Rusya'dan gelen 'Azor Forward' isimli geminin yakınlarında bir vatandaş mayın benzeri cisim gördüğünü iddia ederek yaptığı ihbarla başlayan çalışmalar 2'nci gününde sona erdi. Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yaptığı çalışmalarda mayın veya cisim tespit edilemedi. Limandaki tedbirler ise kaldırıldı.
MAYIN VEYA CİSİM TESPİT EDİLEMEDİ
Zonguldak Limanı'nda Rusya'dan gelen 'Azor Forward' isimli geminin yakınlarında bir vatandaş mayın benzeri cisim gördüğünü iddia ederek yaptığı ihbarla başlayan çalışmalar 2'nci gününde sona erdi. Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yaptığı çalışmalarda mayın veya cisim tespit edilemedi. Limandaki tedbirler ise kaldırıldı. Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK DHA