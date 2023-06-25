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Zonguldak Limanı'nda Mayın İhbarı

Zonguldak Limanı'nda Mayın İhbarı

Güncel Haberler

Zonguldak Limanı'nda Rusya'dan gelen 'Azor Forward' isimli geminin yakınlarında bir vatandaş mayın benzeri cisim gördüğünü iddia ederek yaptığı ihbarla başlayan çalışmalar 2'nci gününde sona erdi. Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yaptığı çalışmalarda mayın veya cisim tespit edilemedi. Limandaki tedbirler ise kaldırıldı.

MAYIN VEYA CİSİM TESPİT EDİLEMEDİ

Zonguldak Limanı'nda Rusya'dan gelen 'Azor Forward' isimli geminin yakınlarında bir vatandaş mayın benzeri cisim gördüğünü iddia ederek yaptığı ihbarla başlayan çalışmalar 2'nci gününde sona erdi. Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yaptığı çalışmalarda mayın veya cisim tespit edilemedi. Limandaki tedbirler ise kaldırıldı. Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK DHA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Zonguldak Rusya Güncel Haberler

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