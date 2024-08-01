Zonguldak Kilimli Limanı hafriyat nedeniyle derinliğini kaybediyor

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesindeki limanın derinliğinin, bölgede süren tünel çalışmalarından çıkarılıp, sahile dökülen hafriyatın denize karışması nedeniyle azaldığı öne sürüldü. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, limanın temizlenmesi ve hafriyatın denize karışmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti. Tünel çalışmasını yapan firma konuyla ilgili açıklama yapmazken, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından bölgedeki hafriyatın farklı bir depolama alanına taşınması, bölgenin temizlenmesi için hazırlık çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Kilimli ilçesinde 2 yıldan uzun süredir devam eden Zonguldak Filyos yolu tünel çalışmalarında, kazılan dağdan çıkarılan hafriyat, gerekli izinler alınarak Kilimli ilçesi sahil güzergahına döküldü. Hafriyat nedeniyle kıyı şeridinde tepeler oluştu. Olumsuz hava şartlarının da etkisiyle hafriyat, zamanla denize doğru sürüklendi. Kilimli Limanı'nın kısa mendireğinin dibinde sahile benzer, taşlarla dolu 100 metre uzunluğunda bir alan oluştu. Ayrıca limanın minimum 5 metre olması gereken derinliği de yer yer 2,5 metrenin altına düştü.

KARAYA OTURMA TEHLİKESİ

Yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla yapılan Kilimli Limanı, balıkçı barınağı olarak hizmet veriyor. Liman, kentin soğuk hava deposundaki 2 limanından biri olarak endüstriyel balıkçılar tarafından sık sık kullanılırken, Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, limanda gırgır olarak tabir edilen büyük balıkçı teknelerinin sığlaşma nedeniyle karaya oturma tehlikesi yaşadığını belirtti.

'DENİZ BİZDEN 100 METRE İLERİ GİTTİ'

Tünel inşaatı nedeniyle toprak, taş ve kum birikintileri nedeniyle balıkçı barınağı olan limanın ağzının kapanmak üzere olduğunu söyleyen Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, "Dışarıdan gelen, balıkçı teknelerini bu limanda ağırlıyoruz. Batı Karadeniz'de 2 tane balık boşaltma alanımız var. Biri Ereğli Limanı, biri Kilimli Balıkçı Barınağı. Barınak iyice sığlaştı, dolgulardan dolayı. Bildiğiniz bir çevre katliamı oluşuyor. Tünelin içinden akan su, dere pisliği tarzında. Bir altımızda da çocuklar denize girmeye çalışıyor. Burada başka hiçbir şey yoktu. Sadece tünel inşaatından gelen toprak dolgusu. Şu anda denizin üzerinde olmamız gerekiyordu. Deniz bizden 100 metre ileri gitti" diye konuştu.

Limanda sığlaşma olduğunu belirten Aksu, "5 metre olması gereken limanımız, şu an 2 metrelere düştü. Geçen sene bile gırgır diye tabir ettiğimiz tekneler oturma tehlikesi geçirdi. Birkaç tanesi de oturdu. Bu sene neler yaşayacağız; bilmiyoruz. Ufak bir fırtınada o dağ birikintisi, dalgalarla birlikte liman içine gelip, doldurmuş olacak" dedi.

'BÜYÜK KAYA BLOKLARLA TAHKİMAT YAPILMALIYDI'

Limana, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan yatırımlarla, soğuk hava deposu, mezat alanı, ağ bakım odası ve lokal binası kurulduğunu ayrıca Kilimli Belediyesi ile ortak yatırımların devam ettiğini söyleyen Aksu, "Bir taraftan yatırım yapıyoruz. Kullanabilelim, iç piyasaya hakim olalım, diye bir taraftan da tutulan balığı getiren gırgırlardan alamayacak pozisyona geliyoruz. Burası için hem mülki amirlere hem de bakanlıklara şikayette bulunduk. Onlar da gelip, incelemelerini yaptılar. Ama herhangi bir sonuç şu anda görmedik. Yol olmasını biz de istiyoruz. Yol olmasın gibi bir derdimiz yok; ama önce deniz tarafını büyük taşlarla, tahkimatlarla, betonlarla onarıp, ondan sonra bu dökümün yapılması lazımdı. Şu anda toprak denize atılıyor. Bunun bir önlemi olmalı. Büyük kaya bloklarla böyle bir tahkimat yapılmalıydı. Şu anda liman içinde plaj diyebileceğimiz kumsallar var" diye konuştu.

'ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR'

Önlem alınması ve sezona limanın hazırlanması için yetkililere çağrı yapan Aksu, "Öncelikle bu döküm işine bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Limanımızın derinleştirilmesi lazım ki balıkçılık rahat olsun. Derinleştirildikten sonra da liman girişinde vatandaş denize girmeye çalışıyor; hem gemi trafiğine engel hem can güvenlikleri yok. Bunlara da müdahale edemiyoruz. Önlem alınması gerekiyor" dedi.

'TEMİZLEME HAZIRLIĞI' AÇIKLAMASI

Öte yandan Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından bölgedeki hafriyatın farklı bir depolama alanına taşınması, bölgenin temizlenmesi için hazırlık çalışmalarına başlandığı belirtildi. Tünel çalışmalarını yapan firmanın yetkileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.