ZONGULDAK - Karaismailoğlu: "AK Parti yirmi yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam yaratması, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor"
AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak 'ta"Filyos- Çatalağzı Yolu" şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak 'ta"Filyos- Çatalağzı Yolu" şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. (1)
AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel