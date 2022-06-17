ZONGULDAK - Karaismailoğlu: "AK Parti yirmi yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam yaratması, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak 'ta"Filyos- Çatalağzı Yolu" şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak 'ta"Filyos- Çatalağzı Yolu" şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. (1) AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Güncel Haberler

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