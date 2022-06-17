ZONGULDAK - Karaismailoğlu: "AK Parti yirmi yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam yaratması, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor" - Haberler

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ZONGULDAK - Karaismailoğlu: "AK Parti yirmi yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam yaratması, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor"

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak 'ta"Filyos- Çatalağzı Yolu" şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak 'ta"Filyos- Çatalağzı Yolu" şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. (1)

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

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