Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Haberler

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Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı.

Araçlar rampaları çıkmakta zorlanırken Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik, uzun araç geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Güzergahta ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler araçların lastiklerine zincir taktı.

Öte yandan, kar nedeniyle bazı araçların kaza yaptığı kara yolunda trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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