Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahil kenarında hareketsiz yatan bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.
Arslankayası Tünelleri mevkisinde sahilde bir kadının hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
İlçede ikamet eden S.Y'ye (58) ait olduğu tespit edilen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.