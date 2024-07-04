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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denize girme yasağı

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Hava ve deniz koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli ilçesinde denize girilmesine izin verilmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve cankurtaranlar vatandaşları uyarıyor. 3 gencin boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine müdahale edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolundaki mavi bayraklı "Sevgi ve Barış Plajı", "Mevre Altı Plajı", mesire alanı ve çevresinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yanı sıra cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, Sevgi ve Barış Plajı sorumluluk bölgesinde denizde oluşan dalgalar nedeniyle vatandaşların denize girmelerinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Aqua Park, dinlenme noktaları ve kumsalda hizmetlerin devam ettiği açıklamada, belediye görevlilerinin, sorumluluk alanında halkın güvenliği için denize girişlere izin vermediği kaydedildi.

Öte yandan bölgede denize giren 3 gencin dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdiklerinin görülmesi üzerine müdahale edildi.

Cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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