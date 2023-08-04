Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 7 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda binada hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 7 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Süleymanlar Mahallesi Yaşar Balcı Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binada oturanların ihbarı üzerine Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Binada oturanlar yoğun duman nedeniyle evlerinden tahliye edilirken, panikleyen bir kişi ile dumandan etkilenen sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın, hasara yol açtı.