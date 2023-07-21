Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: 7 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde plajlar mevkiindeki meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı istikametine seyir halinde olan E.K. (18) idaresindeki 81 AH 049 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yine aynı istikamete ilerleyen F.A.'nın (34) kullandığı 34 E 0695 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile iki otomobil de bariyerler çarpıp savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 34 E 0695 plakalı araç sürücüsü F.A. (34), aynı araçta yolcu olarak bulunan S.A. (11), M.T.(33) ve Z. Ö. A.(10) ile 81 AH 049 plakalı araç sürücüsü E.K.(18) ve araçta yolcu olarak bulunan H.A. (48) ve A. B. A.'ye (11) müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK