Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı, 1 kişi panik atak geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, 1 kişi de panik atak geçirdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ve panik atak geçiren kişi özel hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, 1 kişi de panik atak geçirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Kız Kapısı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D. idaresindeki 67 ADH 835 plakalı otomobil sürücüsünün tansiyonu düşmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Başı dönen sürücü aracıyla bir iş yerinin girişine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü M.D. ve araçta yolcu olarak bulunan Ü.D. yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi ise panik atak geçirdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri kazada panik atak geçiren kişiye ve 2 yaralıya müdahalede bulunduktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK