Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Kdz. Ereğli-Devrek yolu Solak köyü yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan E.B. idaresindeki 34 DUY 539 motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Şahin Gültekin'e (79) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaya Gültekin, motosiklet sürücüsü E.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen olayın yaşandığı yere gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Şahin Gültekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK