Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki Ç.İ. idaresindeki 67 ABJ 959 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Ö.B.E.'ye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Ö.B.E. yaralanırken olay yerine kazayı gören vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekibi istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Aracı sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK