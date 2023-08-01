Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halinde olan motosikletin lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halinde olan motosikletin lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, H.U. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü H.U. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.A. motosikletin devrilmesiyle savruldu. Kazada motosiklette bulunanlar yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar tarafından sağlık ekibi istendi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle trafik akışı aksayarak 1 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK