Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halinde olan motosikletin lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halinde olan motosikletin lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, H.U. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü H.U. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.A. motosikletin devrilmesiyle savruldu. Kazada motosiklette bulunanlar yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar tarafından sağlık ekibi istendi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle trafik akışı aksayarak 1 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title