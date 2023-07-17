Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kepez Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada M.K. ve S.A. yaralanırken, olayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel