Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Murtaza Mahallesi Dışçeşme sokakta meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. idaresindeki 67 ADJ 648 plakalı motosiklet sürücüsü bayır aşağı indiği sırada yerin kaygan olması nedeniyle kontrolünü kaybedip motosiklet ile birlikte devrildi. Kazada sürücü yaralanırken olayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahalesini yapmasının ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün yapılan alkol testinde 68 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK