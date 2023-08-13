Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir genç, evde silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. Olay sonrası aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde genç adam yaşamına silahla son verdi.

Olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında ilçeye bağlı Akköy köyünde yaşandı. İddiaya göre, M.E.(20) isimli genç henüz bilinmeyen nedenle evde silahla kendine ateş etti. Silah sesini duyan yakınları gencin yanına geldiklerinde kanlar içinde yerde yatar vaziyette buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Öldüğünü öğrenen aile yakınları sinir krizi geçirdi. M.E'nin cansız bedeni Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK