Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde erik ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bir erik ağacından düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.