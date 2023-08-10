Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde erik ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bir erik ağacından düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde erik ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Kandilli beldesi Yenimahalle'de meydana geldi. Evinin önündeki erik ağacına çıkan emekli öğretmen Halit İbşiroğlu (63) dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları bahçeye geldiklerinde İbşiroğlu'nu erik ağacının dibinde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrişoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Emekli öğretmen İbrişoğlu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin ve nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna otopsi için kaldırıldı. - ZONGULDAK