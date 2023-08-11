Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Abdi köyünde bir kişi fındık toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Olayı gören aile yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralı kişi, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ağaçtan düşen kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Abdi köyünde yaşandı. İddiaya göre, ailesi ile birlikte fındık toplamaya giden M.K. ağaca çıktı. M.K. bu sırada dengesini kaybetmesi sonucu kafa üstü yere düştü. Olayı gören aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler M.K.'ya ilk müdahalesini yapmasının ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavisi devam eden M.K.'nin hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK