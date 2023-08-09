Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Bir Eve Giren Hırsız 12 Bin TL Para Çalarak Kayıplara Karıştı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde bir eve giren hırsız, gece yarısı hane halkının uykuda olduğu saatte odada bulunan 12 bin TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.