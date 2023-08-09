Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Bir Eve Giren Hırsız 12 Bin TL Para Çalarak Kayıplara Karıştı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde bir eve giren hırsız, gece yarısı hane halkının uykuda olduğu saatte odada bulunan 12 bin TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.
Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde bir eve giren hırsız 12 bin TL para çalarak kayıplara karıştı
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çengelli köyünde H.T. isimli şahsa ait eve hırsız girdi. Gece yarısı hane halkının uykuda olduğu saatte eve giren hırsız odada dolap çekmecesinde bulunan 12 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı. Seslere uyanan H.T. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonrası olayla ilgili çalışma başlattı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel